سيناتور غراهام: مسرور جدًا لسماع أن إدارة ترامب بقيادة روبيو وبالتعاون مع لبنان وإسرائيل قد توصلت إلى اتفاق بين الأطراف والذي من شأنه أن يسمح مع مرور الوقت للبنان وإسرائيل بالعيش في سلام وازدهار

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