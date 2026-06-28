سيناتور غراهام: هذا الاتفاق يعد إنجازًا كبيرًا لوزير الخارجية روبيو وفريقه وممثلي لبنان وإسرائيل وأقدّر النهج المباشر للرئيس ترامب في متابعة تحقيق هذا الأمر

سيناتور غراهام: كما هو الحال دائمًا يمكن أن يكون "حزب الله" عنصر عرقلة لكن هذا الاتفاق يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام

سيناتور غراهام: كما هو الحال دائمًا يمكن أن يكون "حزب الله" عنصر عرقلة لكن هذا الاتفاق يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام

سيناتور غراهام: مسرور جدًا لسماع أن إدارة ترامب بقيادة روبيو وبالتعاون مع لبنان وإسرائيل قد توصلت إلى اتفاق بين الأطراف والذي من شأنه أن يسمح مع مرور الوقت للبنان وإسرائيل بالعيش في سلام وازدهار