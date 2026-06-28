فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون

أسوشيتد برس: باكستان تعلن أنها نفذت عملية برية وضربات على امتداد الحدود الأفغانية مما أدى إلى مقتل 29 مسلحا

أسوشيتد برس: باكستان تعلن أنها نفذت عملية برية وضربات على امتداد الحدود الأفغانية مما أدى إلى مقتل 29 مسلحا

سيناتور غراهام: كما هو الحال دائمًا يمكن أن يكون "حزب الله" عنصر عرقلة لكن هذا الاتفاق يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام