سيناتور غراهام: كما هو الحال دائمًا يمكن أن يكون "حزب الله" عنصر عرقلة لكن هذا الاتفاق يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام

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