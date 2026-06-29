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وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
2026-06-29 | 06:59
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وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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