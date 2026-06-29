وكالة عن مسؤول إيراني: لا اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع

أعلن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه ليست هناك اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع بموجب مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة تسنيم للأنباء.



وقال مصدر مطلع في وقت سابق لرويترز إن الفرق الفنية الإيرانية الأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستعقد اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف غريب آبادي أن المشاورات بين إيران وقطر بشأن الالتزامات الأمريكية مستمرة كما هو مخطط لها لكن محادثات مجموعة العمل الفنية في الدوحة لم تتأكد.