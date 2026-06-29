وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان وتحقيق هذا السلام وتطبيع العلاقات مع لبنان مشروطان بضمان الأمن لحدودنا ومواطنينا

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الوكالة الوطنية للإعلام: المسلك الشرقي لأتوستراد العقيبة - نهر إبراهيم يشهد زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين سيارة وحافلة تقل عسكريين ادى الى تحطم السيارة الى جانب المسلك وسارعت الى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر