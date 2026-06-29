الحكومة العراقية تمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 أيلول لتسليم سلاحها

أعلنت الحكومة العراقية أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.



وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته وكالة فرانس برس إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف، وهو 30 أيلول الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".



وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية".