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وزيرة الشؤون الاجتماعية: بعض مراكز الإيواء ستبقى مفتوحة لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليًا
آخر الأخبار
2026-06-29 | 11:04
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وزيرة الشؤون الاجتماعية: بعض مراكز الإيواء ستبقى مفتوحة لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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