وزيرة الشؤون الاجتماعية: انخفض عدد مراكز الإيواء من 692 في الذروة إلى 479 اليوم مع إقفال 213 مركزًا وفي بيروت تراجع عدد المراكز من 150 إلى 100

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