وزيرة الشؤون الاجتماعية: نواصل برنامج المساعدات النقدية الطارئة وتوزيع المساعدات العينية للعائلات خارج مراكز الإيواء

وزيرة الشؤون الاجتماعية: أعداد مراكز الايواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية حيث فُتحت بعض المراكز الإضافية للنازحين الراغبين بالتواجد بالقرب من قراهم

السابق