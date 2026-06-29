البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء.



وقالت، في مقابلة مع فوكس نيوز، "سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية".