وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع يبحث مع وزير الدفاع الإيراني بالإنابة "آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة" وأوجه التنسيق المشترك

عمليات طوارئ الصحة: 4257 شهيدا و12196 جريحا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار

عمليات طوارئ الصحة: 4257 شهيدا و12196 جريحا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار

وزارة الصحة: 4257 شهيدًا و 12196 جريحًا منذ 2 آذار حتى 29 حزيران