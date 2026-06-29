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نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران عرقلت سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من خلال مسارات غير تلك التي حددتها طهران وستستمر في محاولة عرقلة تلك السفن

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2026-06-29 | 14:35
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نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران عرقلت سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من خلال مسارات غير تلك التي حددتها طهران وستستمر في محاولة عرقلة تلك السفن
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نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران عرقلت سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من خلال مسارات غير تلك التي حددتها طهران وستستمر في محاولة عرقلة تلك السفن

 
 
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