بزشكيان: التفاهم مسألة ثنائية وإذا التزم الجانب الأميركي بمذكرة التفاهم فسنفي نحن أيضا بالتزاماتنا

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بزشكيان: نهجنا تجاه "التفاخر غير المعقول والتهديدات التي لا أساس لها" يتمثل في الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرار وعلى "الدفاع الحاسم والشجاع" عند التحرك