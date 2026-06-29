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o
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بزشكيان: نهجنا تجاه "التفاخر غير المعقول والتهديدات التي لا أساس لها" يتمثل في الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرار وعلى "الدفاع الحاسم والشجاع" عند التحرك
آخر الأخبار
2026-06-29 | 16:32
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بزشكيان: نهجنا تجاه "التفاخر غير المعقول والتهديدات التي لا أساس لها" يتمثل في الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرار وعلى "الدفاع الحاسم والشجاع" عند التحرك
*
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