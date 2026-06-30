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فوكس نيوز عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليميّ في شأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم
آخر الأخبار
2026-06-29 | 23:47
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فوكس نيوز عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليميّ في شأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم
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