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بوليتيكو عن مصدرين: روبيو وويتكوف أكدا التفاوض لاتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب

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2026-06-29 | 23:46
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بوليتيكو عن مصدرين: روبيو وويتكوف أكدا التفاوض لاتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب
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بوليتيكو عن مصدرين: روبيو وويتكوف أكدا التفاوض لاتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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