بوليتيكو عن مصدرين: روبيو وويتكوف أكدا التفاوض لاتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب

فوكس نيوز عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليميّ في شأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم

فوكس نيوز عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليميّ في شأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليًا إلى الدوحة