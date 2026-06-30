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o
متن
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البث الإسرائيلية: أميركا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة
آخر الأخبار
2026-06-30 | 03:39
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البث الإسرائيلية: أميركا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة
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