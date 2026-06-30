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o
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كسروان
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o
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غوتيريش: الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون عنف المستوطنين المتواصل والتوسع الاستيطاني وتهديدا متناميا بالضم
آخر الأخبار
2026-06-30 | 10:42
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غوتيريش: الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون عنف المستوطنين المتواصل والتوسع الاستيطاني وتهديدا متناميا بالضم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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