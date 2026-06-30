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الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أميركا وإيران
أخبار دولية
2026-06-30 | 10:41
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الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أميركا وإيران
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وانغ "لا يزال وقف إطلاق النار الحالي هشا، لكن الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من المواجهة"، مضيفا أن بكين مستعدة للعمل مع السعودية لتهدئة حدة التوتر في المنطقة وتعزيز السلام الدائم.
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