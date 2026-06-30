قاليباف: إذا كانت أميركا تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط ونحن نبيع نفطنا الآن بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه سابقا

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