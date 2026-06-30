نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر

قاليباف: يجب استيفاء شروط مذكرة التفاهم مع أميركا قبل أي محادثات

قاليباف: يجب استيفاء شروط مذكرة التفاهم مع أميركا قبل أي محادثات

قاليباف: إذا كانت أميركا تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط ونحن نبيع نفطنا الآن بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه سابقا