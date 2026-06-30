فانس: الرئيس ترامب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور

وزارة الخارجية: رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم

وزارة الخارجية: رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم

فانس: أمامنا خياران إما السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها أو تثبيت المكاسب التي حققناها