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وزارة الخارجية: رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم

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2026-06-30 | 17:01
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وزارة الخارجية: رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم
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وزارة الخارجية: رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم

 
 
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