مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة: مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم

ناصر للـLBCI: على حزب الله أن يوقف مشروع الحروب المفتوحة وإذا لم يُعالج موضوع السلاح لن تنتهي هذه الحروب