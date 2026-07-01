ناصر للـLBCI: على حزب الله أن يوقف مشروع الحروب المفتوحة وإذا لم يُعالج موضوع السلاح لن تنتهي هذه الحروب

مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة: مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة

مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة: مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة

المدير العام لمصرف الإسكان مرحّبًا بقرار الإمارات: نأمل في أن يشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون