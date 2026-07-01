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2026-07-01 | 04:02
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وسائل إعلام رسمية إيرانية: جنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز بعد سلوك مسار لم تحدده طهران
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