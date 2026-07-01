أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ للـLBCI: إذا لن يُعالج موضوع السلاح لن تنتهي هذه الحروب

أكّد أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر لقائه بثلاثة نواب من "حزب الله"، للبحث في مسألة الخطاب الإعلاميّ ونظرتهم لمستقبل البلاد.وقال للـLBCI: "الجواب كان "مناصرة الدولة".وشدّد على وجوب أن يوقف "حزب الله" مشروع الحروب المفتوحة، مشيرًا إلى انّه إذا لن يُعالج موضوع السلاح لن تنتهي هذه الحروب.ولفت إلى أنّه كان بإمكان "حزب الله" أن يتخذ قرارات أخرى لا توصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم.وأوضح ناصر أنّ السيادة موضوع أساسيّ يجب أن لا يُربط بنزع السلاح علمًا أنّه شرط إسرائيل.