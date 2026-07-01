هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن واقعة على بعد 76 ميلًا بحريًا جنوبي بلحاف في اليمن حيث زوارق صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من السفينة وطاقمها بخير

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