محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين الأربعاء في الدوحة

يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة الأربعاء في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسيّ على سير المفاوضات وكالة فرانس برس.



وقال الدبلوماسيّ إنّ "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين".



ولفت إلى أنّ الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في هذه المحادثات الفنية.