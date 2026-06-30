البيت الأبيض لفوكس نيوز: الرئيس ترمب كان واضحا بأننا سنرد بالمثل إذا أطلقت إيران النار علينا ويفضل الرئيس الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدينا ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد

وزارة الخارجية رحّبت بإلغاء قرار منع سفر الاماراتيين إلى لبنان: تعزيز للعلاقات الأخوية ودفع لما فيه خير الشعبين

وزارة الخارجية رحّبت بإلغاء قرار منع سفر الاماراتيين إلى لبنان: تعزيز للعلاقات الأخوية ودفع لما فيه خير الشعبين

اليوبيل الذهبيّ من مصرف الإسكان إلى شقير: لتطبيق قانون الشراكة بين "العام" و"الخاص"