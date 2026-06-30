زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مكتبه في غرفة بيروت، وعرضا للوضع الاقتصادي عموماً ومشاريع مصرف الإسكان خصوصاً.

ولفت حبيب خلال اللقاء إلى أن "هذه الزيارة تأتي انطلاقاً مما يمثّله الأستاذ محمد شقير من قيمة وطنية واقتصادية بارزة، سواء من خلال مسيرته في القطاع الخاص، أو خلال تولّيه وزارة الاتصالات، أو عبر قيادته للهيئات الاقتصادية اللبنانية، حيث رسّخ دورها كصوت فاعل في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص".

ونوّه "بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئات الاقتصادية في مواكبة رسالة مصرف الإسكان وتعزيز أهدافه الإنمائية والاجتماعية، بما يجسّد شراكة متكاملة بين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في خدمة الاستقرار الوطني".

وثمّن شقير “إيمانهم برسالة مصرف الإسكان ودعمكم المستمر لها، الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر تأمين السكن الكريم للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز اندماجهم”.

وأضاف: يعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بالقيم التنموية والإنسانية، ويؤكد أولوية الاستقرار كركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية.

وفي المناسبة، تمنى حبيب على الهيئات الاقتصادية أن تطلب من الحكومة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقرّه مجلس النواب في العام ٢٠١٧ والذي لم يُطبّق لغاية اليوم، "لأن من شأن هذا القانون أن يسهّل الكثير من شؤون المواطنين نظراً إلى فوائده الجمّة، ومصرف الإسكان هو خير مثال على ذلك".

ثم قدّم حبيب إلى شقير بإسم مصرف الإسكان اليوبيل الذهبي للمصرف، لمساهمته الفاعلة في دعم رسالته الوطنية.

شقير..

وردّ شقير متوجّهاً إلى حبيب بالقول: نقدّر عالياً جهودكم الجبارة في إدارة مصرف الإسكان حيث في اللحظة التي تسلمتم فيها رئاسة مجلس إدارة المصرف لاحظنا تحرّككم الكبير في الداخل والخارج، وإن لم تقوموا بهذا التحرك خارجياً لما استطاع مصرف الإسكان تحقيق هذه الانطلاقة اللافتة. من هنا نثمّن الجهود الجبّارة التي تقومون بها، ولولا ثقة المؤسسات الدولية اليوم بشخصكم وإيمانها بقدراتكم لما قدّمت هذا الدعم لكم ولمصرف الإسكان. هنيئاً للبنان واللبنانيين بكم أنتم الذين ترفعون إسم بلادكم عالياً، ونتمنى لكم التوفيق الدائم.

وأضاف: نحن اليوم كهيئات اقتصادية، نقدّم لكم الدعم الكامل ونحن على جهوزية تامة لتلبية كل طلب ترونه مناسباً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان عندما يعطي القروض السكنية يحرّك 5 آلاف شركة في القطاع الخاص التي تقوم على قطاع البناء وتُعيل مئات العائلات العاملة فيها.