فانس: قررنا التفاوض مع إيران ونحن في موقع قوة ولن نكرّر أخطاءنا في أفغانستان ومَن يهاجمون التفاوض مع إيران الآن كانوا يشجعونه قبل الحرب

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