غارة من مسيرة تستهدف النبطية الفوقا

وكالة إرنا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: انتهاء محادثاتنا مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة

وكالة إرنا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: انتهاء محادثاتنا مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة

فانس: قررنا التفاوض مع إيران ونحن في موقع قوة ولن نكرّر أخطاءنا في أفغانستان ومَن يهاجمون التفاوض مع إيران الآن كانوا يشجعونه قبل الحرب