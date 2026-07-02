الرئيس عون خلال لقائه الشيباني: مرتاح للتنسيق بين البلدين ولاسيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الاشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لامن البلدين

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الرئيس عون خلال لقائه الشيباني: الرئيس الشرع أكد لي أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي وان صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين