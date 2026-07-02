وزير الخارجية السوري: نؤكد ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان ضمن المسار المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وفي ما خص السجناء غير السوريين فهذا أمر نناقشه مع لبنان بهدوء واحترام

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