الكرملين يقول إن روسيا تعتزم "مواصلة زيادة الضغط" على أوكرانيا

أعلنت روسيا أنّها تعتزم "مواصلة الضغط" على أوكرانيا، وذلك بعدما شنّت هجوما عنيفا على كييف خلال الليل، أسفر عن مقتل 13 شخصا.وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو على خلفية الضربات الأخيرة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "ستواصل روسيا زيادة الضغط على نظام كييف من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها".