وزير الخارجية السوري: نؤكد على ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان ضمن المسار المتفق مع الحكومة اللبنانية وفي ما خص السجناء غير السوريين فهذا أمر نناقشه لبنان بهدوء واحترام

وزير الخارجية السوري: موقف سوريا الرسمي يرفض الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتهجير الذي اصاب الشعب اللبناني وموضوع اتفاق الاطار شأن لبناني ونريد ان يكون هناك حوارا بطريقة هادئة حوله وندعم اي مسار سياسي يصب في مصلحة واستقرار لبنان

السابق