رويترز عن وزارة: الهند سترسل نائب وزير الخارجية وحاكم ولاية بيهار لحضور جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل

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المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية وأعلنا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو