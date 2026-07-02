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o
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رويترز عن وزارة: الهند سترسل نائب وزير الخارجية وحاكم ولاية بيهار لحضور جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل
آخر الأخبار
2026-07-02 | 06:28
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رويترز عن وزارة: الهند سترسل نائب وزير الخارجية وحاكم ولاية بيهار لحضور جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل
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