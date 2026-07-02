معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب

لفت النائب ميشال معوض الى أن الزيارة الى قصر بعبدا هي تأكيد دعم للشرعية اللبنانية "التي تخوض، بقيادة الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية، معركة وطنية صعبة وشائكة، هدفها أولاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح إعادة إعمار الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم وأراضيهم، وثانياً إنهاء أي هيمنة على قرار الدولة اللبنانية، لتستعيد الدولة دورها الكامل كدولة سيدة، حرة، مستقلة، تحتكر وحدها السلاح والقرار، وترفض أي وصاية على سيادتها أو مؤسساتها".وأكد معوض، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون على رأس وفد، أن "الاحتلال القائم اليوم هو نتيجة مباشرة لجرّ لبنان، خلافاً لإرادة الدولة اللبنانية وإرادة غالبية اللبنانيين، إلى حربين متتاليتين: الأولى عام 2024، وأدت إلى احتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، والثانية الحرب الأخيرة التي أسفرت عن احتلال ما يقارب 10% من مساحة لبنان، واستشهاد أكثر من أربعة آلاف لبناني، وإصابة أكثر من اثني عشر ألف شخص، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون لبناني من منازلهم".وشدد على أنه "لم يعد هناك مكان للمزايدات"، مشيرا الى أن "الدولة اللبنانية، عندما تتفاوض اليوم، لا تقوم إلا بتصحيح الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً، سواء تحت عنوان إسناد غزة أو خدمة المشروع الإيراني، وهي تسعى إلى استعادة ما خسره لبنان نتيجة خيارات لم تكن الدولة اللبنانية هي من اتخذها".