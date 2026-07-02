وزارة الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الانفجار في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا

جعجع: البعض الاخر يقول "مسار اسلام أباد" وهذا المسار "ما بيعمل شي لبنان" هو فقط لإيران وأميركا

جعجع: البعض الاخر يقول "مسار اسلام أباد" وهذا المسار "ما بيعمل شي لبنان" هو فقط لإيران وأميركا

الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة