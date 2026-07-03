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البقاع
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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
27
o
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القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية في اتصال مع وزير الدفاع التركي: لا نثق بالأميركيين بسبب انتهاكهم العهود
آخر الأخبار
2026-07-03 | 03:00
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القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية في اتصال مع وزير الدفاع التركي: لا نثق بالأميركيين بسبب انتهاكهم العهود
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