رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم

رئيس البرلمان الإيراني: ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية

رئيس البرلمان الإيراني: ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية

القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: وقعنا على الاتفاق مع الولايات المتحدة بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة وقواتنا المسلحة تحافظ على جاهزيتها وأي انتهاك للاتفاق سيقابل برد