رئيس البرلمان الإيراني: ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية

رئيس البرلمان الإيراني: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين

رئيس البرلمان الإيراني: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين

رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم