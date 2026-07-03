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رئيس البرلمان الإيراني: على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن

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2026-07-03 | 03:39
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رئيس البرلمان الإيراني: على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن
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رئيس البرلمان الإيراني: على كل مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن

 
 
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