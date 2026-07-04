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مدفعيّة الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائف عدّة استهدفت محيط منطقة أرنون ترافقت مع إطلاق رشقات كثيفة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة ولا تزال أصوات إطلاق النار تُسمَع حتى الآن في المنطقة
آخر الأخبار
2026-07-04 | 00:39
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مدفعيّة الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائف عدّة استهدفت محيط منطقة أرنون ترافقت مع إطلاق رشقات كثيفة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة ولا تزال أصوات إطلاق النار تُسمَع حتى الآن في المنطقة
*
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