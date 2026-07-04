ترامب: لا توجد دولة في العالم قدمت من الخير والإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من الولايات المتحدة

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مدفعيّة الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائف عدّة استهدفت محيط منطقة أرنون ترافقت مع إطلاق رشقات كثيفة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة ولا تزال أصوات إطلاق النار تُسمَع حتى الآن في المنطقة