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رويترز: أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة "بي.جي. إم" يعلن حالة الطوارئ بعدما بات غير قادر على تلبية متطلبات الطاقة المتوقعة

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2026-07-03 | 23:53
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رويترز: أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة &quot;بي.جي. إم&quot; يعلن حالة الطوارئ بعدما بات غير قادر على تلبية متطلبات الطاقة المتوقعة
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رويترز: أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة "بي.جي. إم" يعلن حالة الطوارئ بعدما بات غير قادر على تلبية متطلبات الطاقة المتوقعة

 
 
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