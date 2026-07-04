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o
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رويترز: أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة "بي.جي. إم" يعلن حالة الطوارئ بعدما بات غير قادر على تلبية متطلبات الطاقة المتوقعة
آخر الأخبار
2026-07-03 | 23:53
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رويترز: أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة "بي.جي. إم" يعلن حالة الطوارئ بعدما بات غير قادر على تلبية متطلبات الطاقة المتوقعة
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