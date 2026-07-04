داغر للـLBCI: خلال زيارتنا لرئيس الجمهورية قبل أيام قال إنّها ليست معاهدة نوقّعها بل "إطار" نبدأ منه وإذا كان يحتاج إلى تعديل نقوم بذلك

التالي

داغر للـLBCI: حزب الله يقول انه التزم باتفاقية وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم بها غير أن الاتفاقية تنصّ على أن اسرائيل توقف أعمالها العدائية عند تسليم حزب الله لسلاحه وهذا لم يحصل